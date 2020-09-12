Мілан офіційно викупив віце-чемпіона світу Ребіча
Контракт хорватського нападника розрахований до 20 червня 2025 року, інформує офіційний сайт "россонері". Фінансові деталі угоди не повідомляються.
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Ребіч відіграв сезон 2019/20 у Мілані на правах оренди. Віце-чемпіон світу забив 12 м'ячів в 30 матчах і став найкращим бомбардиром команди. Форвард вирішив змінити номер з 18 на 12-ий.
Додамо, що Мілан розпочне новий сезон Серії А 21 вересня домашнійм поєдинком проти Болоньї.
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