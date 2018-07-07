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Мілан офіційно підписав Халіловіча

18:16 3 Читать на русском
Мілан офіційно підписав Халіловіча
Ален Халіловіч / фото: ФК Мілан

Півзахисник Гамбурга Ален Халіловіч став гравцем Мілана. Угода розрахована на 3 роки.

Мілан оголосив про підписання півзахисника Гамбурга Алена Халіловіча. Контракт розрахований до 30 червня 2021 року, інформує офіційний сайт італійського клубу.

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Раніше 22-річний хорват пройшов медогляд у Мілані. Нагадаємо, сезон 2017/18 Халіловіч на правах оренди провів у складі Лас-Пальмаса (20 матчів, 2 голи).

Халіловіч є вихованцем Динамо Загреб. У 2014 році півзахисник перейшов у Барселону, проте не зумів закріпитись в Іспанії і через 2 роки підписав контракт з Гамбургом.

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