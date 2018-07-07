Мілан офіційно підписав Халіловіча

Німеччина — 18:03 238
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Ярмоленко пройде медогляд у Вест Хемі, трансфер можуть оформити вже завтра
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Швеція – Англія: британці виграли перший тайм завдяки несподіваному героюЧС 2018 — 17:55 297
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Найкращі фото вболівальниць 20-го дня ЧС-2018: дівчина Погба, дружини Дешама і Грізманна, сльози чарівних бразилійокЧС 2018 — 17:50 739
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Зозуля узгодив новий контракт з АльбасетеІспанія — 17:44 548
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Трансфер Роналду в Ювентус затягується через Переса – стало відомо, коли португалець прибуде в ТуринІспанія — 17:02 663
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