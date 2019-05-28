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Мілан офіційно оголосив про звільнення Гаттузо

19:15 339 Читать на русском
Мілан офіційно оголосив про звільнення Гаттузо
Дженнаро Гаттузо / Reuters

Вслід за спортивним директором Леонардо роботу втратив і головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо.

Наставник команди Дженнаро Гаттузо склав свої повноваження, інформує офіційний сайт клубу.

Мілан офіційно звільнив Леонардо

Міланський гранд продовжує чистку на керівних посадах. Раніше керівництво "россонері" звільнило спортивного директора Леонардо, і от настала черга Ріно. Клуб подякував колишньому футболістові за виконану роботу і побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Гаттузо подав у відставку з посади головного тренера Мілана та відмовився від зарплати за два роки контракту

Нагадаємо, Гаттузо не зміг вивести Мілан до Ліги чемпіонів наступного сезону – команда посіла 5 місце в Серії А.

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Головне Італія Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Мілан Мілан
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