Мілан на офіційному сайті підтвердив, що головним тренером команди став Паулу Фонсека.

Фонсека офіційно став безробітним і готується очолити Мілан – екс-тренера Шахтаря замінили місцевою легендою

Контракт із наставником розрахований на 3 роки. Попереднім місцем роботи Фонсеки був французький Лілль, який він вивів у кваліфікацію Ліги чемпіонів на наступний сезон. Контракт Паулу з "догами" добіг кінця цього літа, після чого екс-наставник Шахтаря пристав на пропозицію "россонері".

Мілан же по завершенні сезону припинив співпрацю зі Стефано Піолі, який очолив "россонері" в жовтні 2019 року, виграв Серію А у сезоні 2021/22, а торік доходив до півфіналу Ліги чемпіонів. Загалом під керівництвом цього тренера Мілан провів 239 матчів (132 перемоги, 55 нічиїх, 52 поразки).

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