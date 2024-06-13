Мілан офіційно оголосив про призначення Фонсеки
Колишній наставник Шахтаря, Роми та Лілля Паулу Фонсека відтепер працюватиме керманичем Мілана.
Мілан на офіційному сайті підтвердив, що головним тренером команди став Паулу Фонсека.
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Контракт із наставником розрахований на 3 роки. Попереднім місцем роботи Фонсеки був французький Лілль, який він вивів у кваліфікацію Ліги чемпіонів на наступний сезон. Контракт Паулу з "догами" добіг кінця цього літа, після чого екс-наставник Шахтаря пристав на пропозицію "россонері".
Мілан же по завершенні сезону припинив співпрацю зі Стефано Піолі, який очолив "россонері" в жовтні 2019 року, виграв Серію А у сезоні 2021/22, а торік доходив до півфіналу Ліги чемпіонів. Загалом під керівництвом цього тренера Мілан провів 239 матчів (132 перемоги, 55 нічиїх, 52 поразки).
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