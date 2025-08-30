Мілан повідомив про підписання контракту з форвардом Крістофером Нкунку з Челсі. Контракт буде чинним до 30 червня 2030 року. У "россонері" Крістофер носитиме футболку з номером 18.

Нкунку почав кар’єру в академії ПСЖ, дебютувавши в першій команді у 2015 році. За паризький клуб він провів 78 матчів, забив 11 голів і здобув два Кубки Франції, три Суперкубки та два Кубки Ліги. У 2019 році Нкунку перебрався до РБ Лейпциг, де зіграв 172 матчі, забив 70 голів і виграв два Кубки DFB, а також отримав Золотий бутс Бундесліги сезону 2022/23.

Влітку 2023 року форвард перейшов до Челсі, провівши 62 матчі та забивши 18 голів, а також здобув перемоги в Лізі конференцій та Клубному чемпіонаті світу. На міжнародному рівні Нкунку дебютував за збірну Франції у березні 2022 року і наразі має 14 матчів та один гол.

