Адріен Рабйо офіційно став гравцем Мілана, повідомляє прес-служба клубу. Контракт із 29-річним півзахисником буде чинним до 30 червня 2028-го.

За даними Transfermarkt, Мілан заплатив Марселю за француза 9 мільйонів євро.

Рабйо є вихованцем французьких академій та професійну кар’єру розпочав у Парі Сен-Жермен, де провів 227 матчів і п’ять разів вигравав Лігу 1. З 2019 по 2024 рік виступав за Ювентус, додавши до свого активу Скудетто, Кубок Італії та Суперкубок. Минулого сезону футболіст захищав кольори Марселя, забивши 10 голів у 32 матчах.

За збірну Франції півзахисник провів 53 поєдинки та став переможцем Ліги націй 2021 року.

Strength. Elegance. Experience. Adrien Rabiot is Rossonero #WelcomeRabiot — AC Milan (@acmilan) September 1, 2025

