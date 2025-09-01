Мілан оголосив про підписання Рабйо
Французький півзахисник Адріен Рабйо змінив клубну прописку
Адріен Рабйо офіційно став гравцем Мілана, повідомляє прес-служба клубу. Контракт із 29-річним півзахисником буде чинним до 30 червня 2028-го.
За даними Transfermarkt, Мілан заплатив Марселю за француза 9 мільйонів євро.
Рабйо є вихованцем французьких академій та професійну кар’єру розпочав у Парі Сен-Жермен, де провів 227 матчів і п’ять разів вигравав Лігу 1. З 2019 по 2024 рік виступав за Ювентус, додавши до свого активу Скудетто, Кубок Італії та Суперкубок. Минулого сезону футболіст захищав кольори Марселя, забивши 10 голів у 32 матчах.
За збірну Франції півзахисник провів 53 поєдинки та став переможцем Ліги націй 2021 року.
