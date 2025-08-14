Мілан досяг остаточної домовленості з Янг Бойз щодо трансферу правого захисника Закарі Атекама. Як повідомляє Sky Sport Italia, гравець молодіжної збірної Швейцарії Закарі Атекаме найближчим часом пройде медичне обстеження перед трансфером в стан Мілана.

Сума угоди складе 10 мільйонів євро, а швейцарський клуб отримає 10% від суми майбутнього продажу гравця. 20-річний Атекаме, приєднався до Янг Бойз лише у 2024 році з Ксамакса. Футболіст мав пропозиції від кількох інших клубів, але прагнув переїхати до Мілана.

Для "россонері" цей тиждень видався насиченим: за останні дві доби клуб продав Малiка Чау до Ньюкасла за 40 мільйонів євро та підписав Коні Де Вінтера з Дженоа за 20 мільйонів євро.

