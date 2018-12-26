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Мілан не зумів забити в чотирьох матчах Серії А поспіль вперше за 34 роки

16:41 128 Читать на русском
Мілан не зумів забити в чотирьох матчах Серії А поспіль вперше за 34 роки
ФК Мілан

Мілан не зумів на виїзді обіграти Фрозіноне в матчі 18-го туру Серії А. Зустріч між командами завершилася безгольовою нічиєю.

Команда Дженнаро Гаттузо пішла з поля без забитого гола вже в четвертій грі чемпіонату Італії поспіль. Як повідомляє Opta, подібне трапилося з "россонері" вперше з грудня 1984 року.

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Окрім того, Мілан зумів здобути лише одну перемогу в останніх семи матчах проти команд, які піднялися в Серію А.

Таким чином, Мілан набрав 28 очок та залишився на п'ятій сходинці. Фрозіноне, маючи у активі 10 залікових балів, продовжив перебування на передостанній позиції.

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Фрозіноне - Мілан: Середа 26 грудня 2018

Фрозіноне
Матч завершено
0 : 0
Мілан
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