Наполі у цьому турі програв Фіорентині та покращив шанси Мілана на чемпіонство. Але чи готові "россонері" взяти скудетто? Тиждень тому команда Стефано Піолі не переграла Болонью, а сьогодні виникли проблеми з Торіно.

Мілан намагався грати з позиції сили, але велика кількість помилок не давала побудувати осмислену атаку. Перший момент виник аж в середині першого тайму. І був випадковим – Калабрія підхопив м'яч у чужому штрафному та пробив у кут.

Салемакерс прорвався по лінії поля і претендував на пенальті, але судді не вгледіли фолу. У схожому стилі пройшов Леау – все завершилося неточним ударом. Найкращий шанс ближче до кінця зустрічі мав Тоналі, але він пробив у голкіпера.

Дуже прісний матч. Торіно відповідав контратаками, але всі вони захлиналися далеко від воріт через надійну гру оборони Мілана. Недарма "россонері" не пропустили жодного гола з початку весни. Господарі були найближчими до гола після дальнього пострілу Войводи, однак Меньян витягнув м'яч з "дев'ятки".

У підсумку – нічия. Команди на двох завдали 25 ударів, 60% були заблоковані, а сумарно ледь перевершили 1xG. Мілан набрав 68 очок і залишився на вершині Серії А, однак за втраченими "россонері" вже не перші (в Інтера -2 і матч в запасі).

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