Мама півзахисника Адріена Рабйо хоче, щоб її син залишився в Марселі.

Мама Адріена Рабйо перешкоджає переходу сина в Мілан. Як інформує Gazzetta dello Sport, боси "россонері" не змогли безпосередньо зв'язатися з Веронік Рабйо, яка є також агентом свого сина.

Мілан зробив Марселю пропозицію щодо Рабйо – Аллегрі наполягає на угоді

Мілан готовий запропонувати півзахиснику контракт мінімум на 2 роки із зарплатою 5-6 мільйонів євро на рік після сплати податків. Однак Веронік не хоче, щоб її син залишав Марсель.

Раніше керівництво французького клубу дало зрозуміти, що хоче отримати від Рабйо офіційні вибачення, бажано в письмовій формі. Сам Рабьо на це поки ніяк не відреагував.

Нагадаємо, що Марсель виставив півзахисника на трансфер після сутички з Джонатаном Роу в роздягальні. Повідомлялося, що французький клуб хоче отримати 15 мільйонів євро.

"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля