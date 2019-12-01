Мілан не веде переговорів з Ібрагімовічем, – спортивний директор "россонері"

Спортивний директор Мілана Фредерік Массара спростував чутки про близьке підписання контракту з нападником Златаном Ібрагімовічем.

"Про Ібрагімовіча немає ніяких новин, ми не ведемо переговорів. Наразі він оцінює свої перспективи. Він перебуває на ринку, однак нічого нового немає.

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Ми всі знаємо про славетну історію Мілана, і часом це може створювати зайву вагу на наших плечах, але ми впевнені, що команда вдосконалюється. Нам потрібно перебудовуватись, перемагати і покращувати своє становище", – цитує Массару Sky Sport Italia.

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Нагадаємо, що наразі Ібрагімовіч перебуває у статусі вільного агента. Мілан – не єдиний італійський претендент на зіркового форварда, адже Болонья також готова розщедритись на його запрошення.