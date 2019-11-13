"Мілан не дав попрощатись із уболівальниками", – Монтоліво скандально оголосив про завершення кар'єри

Колишній півзахисник Мілана та збірної Італії Ріккардо Монтоліво вирішив повісити бутси на цвях.

"Я вирішив закінчити свою кар'єру гравця. Ми з родиною продовжуємо жити в Мілані, але я ще не визначився, чим буду займатися далі.

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Причиною завершення кар'єри стали не стільки травми, а те, що останній час, проведений в Мілані, підірвав мою віру в себе і мою пристрасть до футболу. Зі мною практично ніхто не розмовляв про перспективи, а якщо і говорив, то слова розходилися зі справою. Мені навіть не дали можливості нормально попрощатися з уболівальниками, хоча я відіграв тут сім років.

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Коли я говорю це, я не маю на увазі Мілан як клуб і команду в цілому. Я маю на увазі тих, хто його очолював до недавнього часу, наприклад Мірабеллі, Гаттузо", – поділився Монтоліво в коментарі Corriere dello Sport.

Нагадаємо, що Монтоліво провів за Мілан 159 матчів та відзначився 10 голами, до цього виступав за Аталанту та Фіорентину. Окрім цього, хавбек провів 66 матчів за збірну Італії, у яких відзначився 2 забитими м'ячами.

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