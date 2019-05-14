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Мілан націлився на захисника Аталанти Кастаня

14 травня 06:30 447 Читать на русском
Мілан націлився на захисника Аталанти Кастаня
Тімоті Кастань / соцмережі

Захисник Аталанти Тімоті Кастань влітку може перейти в Мілан.

Мілан прагне придбати захисника Аталанти Тімоті Кастаня, повідомляє Calciomercato.

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За інформацією джерела, "россонері" готові викласти за гравця 20 млн євро, адже їх вразила його універсальність. Кастань здатен зіграти фуллбеком та атакувальним півзахисником.

Мілан наразі перебуває на 6 позиції в Серії А, набравши 62 очки. Аталанта на сходинку вища із 65 пунктами.

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