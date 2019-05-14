Мілан націлився на захисника Аталанти Кастаня

Захисник Аталанти Тімоті Кастань влітку може перейти в Мілан.

Мілан прагне придбати захисника Аталанти Тімоті Кастаня, повідомляє Calciomercato.

Шевченко: Очолити Мілан – моя ціль на майбутнє

За інформацією джерела, "россонері" готові викласти за гравця 20 млн євро, адже їх вразила його універсальність. Кастань здатен зіграти фуллбеком та атакувальним півзахисником.

Мілан наразі перебуває на 6 позиції в Серії А, набравши 62 очки. Аталанта на сходинку вища із 65 пунктами.

Твіттеріада. Екс-хавбек Шахтаря опинився у "ДНР", знамениту українку зачарував Зінченко і вшанував Реал