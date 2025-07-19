Форвард МЮ Расмус Хьойлунд може перейти в Мілан в літнє трансферне вікно.

Наставник Мілана Массіміліано Аллегрі розпочав перебудову в команді та хоче доповнити атаку "россонері" Расмусом Хьойлундом з МЮ, повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

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Після відходу Луки Йовіча та Теммі Абрахама Мілан залишився з одним нападником – Сантьяго Хіменесом.

Спортивний директор команди Іглі Таре звернув свою увагу на 22-річного данського форварда МЮ, який до переїзду в Англію чудово себе проявляв у Серії А, граючи за Аталанту. Саме зі складу бергамасків Расмус перебрався на Олд Траффорд за майже 78 мільйонів євро у 2023 році.

В сезоні 2024/25 Хьойлунд забив 10 голів та віддав 4 асисти за 52 матчі в складі "червоних дияволів".

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