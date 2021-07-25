Мілан націлився на форварда Борусії Д
25 липня 23:45 - Читать на русском
Нападник дортмундської Борусії Юліан Брандт може перебратись у Серію А.
Мілан активно цікавиться німецьким форвардом Юліаном Брандтом, повідомляє MilanNews.it.
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У таборі "россонері" шукають підсилення атакувальної лінії. Чинний контракт Юліана з дортмундською Борусією розрахований до літа 2024-го. Портал transfermarkt оцінює 25-річного форварда у 20 млн євро.
У минулому сезоні Бундесліги Брандт зіграв у 33-х матчах, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.
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