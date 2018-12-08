Мілан націлився на двох форвардів Ліверпуля

Даніель Старрідж та Дівок Оріджі взимку можуть перебратись у Мілан.

Мілан розглядає варіант із підписанням нападників Ліверпуля Даніеля Старріджа та Дівока Оріджі, повідомляє Calciomercato.

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Головною ціллю "россонері" залишається Златан Ібрагімовіч, але його повернення на Сан-Сіро залишається під великим питанням, і клуб шукає альтернативу зірковому шведу.

Обидва гравці мерсисайдців не мають місця в стартовому складі команди Юргена Клоппа і можуть бути віддані в оренду в інші клуби.

Окрім них Мілан може повернути Алешандре Пато, а також підписати Вінсента Янссена та Педро Гільєрме з Флуміненсе.

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