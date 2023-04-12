Мілан і Наполі зустрічаються в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Мілан – Наполі стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

Мілан – Наполі: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Наполі в цьому сезоні стане чемпіоном Італії, але нещодавно в Серії А Мілан розгромив неаполітанців. Стефано Піолі повністю скопіював склад з того матчу, а Лучано Спаллетті знову змушений обійтися без найкращого бомбардира Віктора Осімхена.

Стартові склади команд

Мілан: Меньян – Калабрія, К'яєр, Томорі, Тео – Круніч, Тоналі – Діас, Беннасер, Леау – Жиру.

Запасні: Балло-Туре, Калюлю, Де Кетеларе, Флоренці, Габбія, Міранте, Оріджі, Побега, Ребіч, Салемакерс, Чау, Вранкс.

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Руй – Замбо-Ангісса, Лоботка, Зєліньскі – Лосано, Ельмас, Кварацхелія.

Запасні: Гаетано, Голліні, Ідасяк, Жуан, Ндомбеле, Естігор, Распадорі, Політано, Олівера, Берешиньскі.