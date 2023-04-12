Мілан – Наполі: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Мілан і Наполі зустрічаються в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Мілан – Наполі стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.
Мілан – Наполі: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Наполі в цьому сезоні стане чемпіоном Італії, але нещодавно в Серії А Мілан розгромив неаполітанців. Стефано Піолі повністю скопіював склад з того матчу, а Лучано Спаллетті знову змушений обійтися без найкращого бомбардира Віктора Осімхена.
Стартові склади команд
Мілан: Меньян – Калабрія, К'яєр, Томорі, Тео – Круніч, Тоналі – Діас, Беннасер, Леау – Жиру.
Запасні: Балло-Туре, Калюлю, Де Кетеларе, Флоренці, Габбія, Міранте, Оріджі, Побега, Ребіч, Салемакерс, Чау, Вранкс.
Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Руй – Замбо-Ангісса, Лоботка, Зєліньскі – Лосано, Ельмас, Кварацхелія.
Запасні: Гаетано, Голліні, Ідасяк, Жуан, Ндомбеле, Естігор, Распадорі, Політано, Олівера, Берешиньскі.