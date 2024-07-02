Після прощання з Олів'є Жиру пошук нового гравця на вістря атаки став основним завданням для менеджменту. Мілан планував купити Джошуа Зіркзеє з Болоньї, але агенти нідерландця зірвали угоду вимогою про 15 мільйонів євро комісії.

Яремчук відмовився переїжджати до Туреччини – українець в полі зору двох несподіванок з ЛЧ, але мріє про інше

За інформацією Sky Sport, "россонері" наразі працюють над двома профілями. Передусім йдеться про Ромелу Лукаку. Мілану доведеться переконати бельгійця та Челсі, бо початкова ціна від лондонців не призведе до трансферу. Окрім того, Лукаку після Євро-2024 вирівшив взяти час на роздуми про те, що робити зі своєю кар'єрою.

Також Мілан не випускає із поля зору Артема Довбика, останнім часом налагодивши нові контакти. Клуб для початку хоче встановити повну картину: очікувану зарплату для гравця, фінансові запити Жирони й чи буде можливо знизити клаусулу, яка становить 40 млн. Коли на ці питання будуть чіткі відповіді, Мілан ухвалить рішення щодо того, чи варто робити пропозицію щодо трансферу Довбика.

Варто зауважити, що Артем також перебуває в полі зору Атлетіко, але мадридці також не бажають активувати клаусулу, а розраховують добитися зниження ціни.

"Майбутнє буде світлим, доки я тут": Ібра – про Скудетто Інтера, першу сивину та чому Мілан найняв Фонсеку замість Конте