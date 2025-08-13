Мілан просувається у перемовинах з Манчестер Юнайтед щодо Расмуса Хьойлунда. Форвард не проти повернутися в Італію.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Мілан вже узгодив деталі переходу з Манчестер Юнайтед і залишилося лише домовитися з гравцем. Якщо Хьойлунд та "россонері" досягнуть згоди, то "червоні дияволи" отримають 6 мільйонів євро за річну оренду нападника. В контракті також передбачений пункт про викуп у розмірі 45 мільйонів євро.

Варто зауважити, що Расмус Хьойлунд приєднався до Манчестер Юнайтед влітку 2023 року. У минулому сезоні форвард відіграв у 52 матчах, в яких забив лише 10 голів та віддав чотири результативні передачі.

