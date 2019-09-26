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Мілан на виїзді безвольно поступився Торіно

26 вересня 23:58 106 Читать на русском
Мілан на виїзді безвольно поступився Торіно
Торіно – Мілан – 2:1 / фото твіттер ФК Мілан

У матчі 5-го туру Серії А Торіно зумів відігратись після голу Пйонтека з пенальті у першому таймі й зрештою святкував перемогу. Рахунок та звіт матчу читайте на Футбол 24.

72’ Андреа Белотті
76’ Андреа Белотті
 
Кшиштоф Пйонтек 17’
Пепе Рейна 72’
17’ Кшиштоф Пйонтек
72’ Пепе Рейна
72’ Андреа Белотті
76’ Андреа Белотті

У вечір четверга Мілан після поразки у дербі завітав до Турину. Команди перед звітним поєдинком мали однакову кількість очок (6), але Торіно випереджав гостей за додатковими показниками – 10-е та 12-е місце відповідно. Матч розпочався неспішно й гольових нагод у старті майже не було. Щоправда, на 18-й Лоренцо Де Сільвестрі порушив правила у власному штрафному й арбітр вказав на позначку – пенальті. Пйонтек взявся пробивати та легко переграв голкіпера – 0:1 після першого тайму.

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Одразу по перерві Сімоне Верді міг зрівнювати рахунок класним ударом з лінії штрафного, але Доннарумма врятував. Мілан відповів моментом у Пйонтека, але у того навпаки удар зовсім не вийшов – далеко від правої стійки. На 72-й Торіно, зваживши на пасивність гостей у організації атак, зрівняв. Белотті отримав пас з глибини, змістився в центр і пробив – Доннарумма дотягнувся у стрибку, але врятувати не зміг. 1:1. "Россонері" висловлювали претензії до арбітра, мовляв, у момент передачі у Белотті був офсайд, але гол таки було зараховано. Натомість надактивний Пепе Рейна на лаві запасних отримав червону картку за своє різке невдоволення. Белотті відповів на ці закиди ще одним голом – Дзадза завдавав удару, голкіпер відбив перед собою, а Белотті в падінні через себе добив сферу у ворота й змусив трибуни скандувати його ім'я – 2:1! Фінальний штурм міланців був далеким від ідеалу у завершальній стадії, тож у підсумку – Мілан забиває надто мало, щоб вигравати; заслужена перемога Торіно.

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Мілан Мілан Торіно Торіно Італія Торіно - Мілан
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