Мілан на виїзді безвольно поступився Торіно

У матчі 5-го туру Серії А Торіно зумів відігратись після голу Пйонтека з пенальті у першому таймі й зрештою святкував перемогу. Рахунок та звіт матчу читайте на Футбол 24.

У вечір четверга Мілан після поразки у дербі завітав до Турину. Команди перед звітним поєдинком мали однакову кількість очок (6), але Торіно випереджав гостей за додатковими показниками – 10-е та 12-е місце відповідно. Матч розпочався неспішно й гольових нагод у старті майже не було. Щоправда, на 18-й Лоренцо Де Сільвестрі порушив правила у власному штрафному й арбітр вказав на позначку – пенальті. Пйонтек взявся пробивати та легко переграв голкіпера – 0:1 після першого тайму.

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Одразу по перерві Сімоне Верді міг зрівнювати рахунок класним ударом з лінії штрафного, але Доннарумма врятував. Мілан відповів моментом у Пйонтека, але у того навпаки удар зовсім не вийшов – далеко від правої стійки. На 72-й Торіно, зваживши на пасивність гостей у організації атак, зрівняв. Белотті отримав пас з глибини, змістився в центр і пробив – Доннарумма дотягнувся у стрибку, але врятувати не зміг. 1:1. "Россонері" висловлювали претензії до арбітра, мовляв, у момент передачі у Белотті був офсайд, але гол таки було зараховано. Натомість надактивний Пепе Рейна на лаві запасних отримав червону картку за своє різке невдоволення. Белотті відповів на ці закиди ще одним голом – Дзадза завдавав удару, голкіпер відбив перед собою, а Белотті в падінні через себе добив сферу у ворота й змусив трибуни скандувати його ім'я – 2:1! Фінальний штурм міланців був далеким від ідеалу у завершальній стадії, тож у підсумку – Мілан забиває надто мало, щоб вигравати; заслужена перемога Торіно.

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