У поєдинку 13-го туру чемпіонату Італії Ювентус на виїзді розійшовся миром з Міланом (0:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У суботу, 23 листопада, в центральному матчі 13-го туру Мілан приймав Ювентус. Туринці випереджали суперника на одну сходинку і 6 балів, але "россонері" мали гру в запасі й в разі успіху потенційно могли наздогнати "Стару синьйору" за очками.

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Команди розпочали обережно, без особливої агресії, намагаючись підловити суперника на помилці. Перший небезпечний момент у матчі створили гості: Консейсау намагався в дотик переправити сферу у ворота, але Ернандес встиг заблокувати. За мить Копмейнерс увірвався у штрафний лівим флангом, отримав передачу і потужно бив з гострого кута – повз стійку.

Ювентус продовжив тиснути, не дозволивши Мілану до 20-ї хвилини завдати бодай одного удару по своїх воротах. За трохи Їлдіз підхопив сферу поблизу штрафного, змістився ближче до центру, але пробив неточно. Вже у доданий час Емерсон замкнув навіс з кутового повз ворота – цей удар став лише другим для міланців у першому таймі (і жодного у площину).

По перерві Ювентус продовжив володіти ініціативою, яка, однак, не приносила жодних дивідендів туринцям. На 64-й хвилині Рейндерс мав шанс вивести Мілан вперед зі штрафного, але пробив по горобцях. Згодом "россонері" вимагали пенальті – арбітр вже вдруге у матчі проігнорував спроби тиску на себе.

За десять хвилин до завершення гри Фофана стріляв з меж штрафного майданчика – м'яч пролетів у декількох сантиметрах над поперечиною. Команди хотіли забити, але тримали в голові, що у разі помилки відігратись можна не встигнути, тому догравали обережно, без особливого фанатизму.

Як наслідок, все завершилось безгольовою нічиєю. Ювентус набрав 25 очок і залишився шостим, Мілан з 19 пунктами сьомий.

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