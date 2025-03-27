Керівництво Мілана вже оцінює перспективи на майбутній сезон 2025/26 і може ухвалити важке рішення.

Влітку міланський клуб ризикує зіткнутися з великим розпродажем, оскільки команда ще не гарантувала собі участь у наступній Лізі чемпіонів. Непотрапляння до найпрестижнішого турніру буде важким ударом для Мілана не лише зі спортивного погляду, а й з економічного.

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Як повідомляє Goal з посиланням на La Gazzetta dello Sport, якщо "россонері" не забезпечать участь в ЛЧ, то доведеться продати Рафаеля Леау, Тео Ернандеса та Майка Меньяна.

Португалець, пов'язаний з Міланом контрактом до 2028 року, є найбільш високооплачуваним гравцем у складі і, попри свої безперечні якості, переживає сезон злетів і падінь. Хоча Леау має тісний зв'язок з містом та командою, неможливість грати в ЛЧ підштовхне його до відходу.

Мілану доведеться розібратися з контрактами Тео Ернандеса та Майка Меньяна, які закінчуються у 2026 році. Клуб стоїть на роздоріжжі: продовжувати угоди або відпустити обох. З французьким голкіпером домовилися про пролонгацію, але заморозили її через погані виступи Меньяна.

З Ернандесом ніяк не можуть дійти консенсусу щодо нової угоди і клуб схиляється до того, щоб дозволити Тео покинути Мілан. Крім того, "россонері" мають вирішити майбутнє Семюеля Чуквуезе, Рубена Лофтуса-Чіка, Маліка Чау, Алессандро Флоренці.

Наразі Мілан перебуває на дев'ятому місці у турнірній таблиці Серії А з 47 балами. Від зони ЛЧ клуб відстає на шість пунктів.

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