Мілан активізувався у напрямку підписання "нового Пірло", повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Мілан цікавиться хавбеком Ліверпуля – в плани "россонері" може втрутитися Індзагі

Упродовж останніх тижнів Брешія вела переговри щодо Тоналі з Інтером, однак "россонері" можуть зірвати плани своїх запеклих ворогів. Мілан готовий запропонувати більшу суму за 20-річного італійця. Transfermarkt оцінює молодого хавбека у 32 млн євро.

У минулому сезоні Тоналі провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 7 результативних передач.

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