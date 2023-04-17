Французький нападник досі є одним із найкращих бомбардирів команди Стефано Піолі. В поточному сезоні в активі Олів'є Жиру 12 голів у 37 матчах за Мілан. Наразі є ймовірність, що форвард "россонері" може пропустити гру проти Наполі в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Виживе найсильніший: кому з італійських грандів вдасться дійти до фіналу ЛЧ

Як повідомляє Calciomercato, Жиру пропустив тренування в неділю, 16 квітня, через проблему з ахілловим сухожиллям. Тренерський штаб на чолі Піолі ще мають оцінити фізичну форму форварда. Наставник Мілана наразі розмірковує над заміною француза та готує план В, вибираючи між Анте Ребічем і Дівоком Оріджі.

Нагадаємо, що перша зустріч між Міланом та Наполі закінчилася з мінімальним рахунком на користь підопічних Піолі (1:0). Матч-відповідь запланована на 18 квітня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Мілан знову переграв Наполі – Діас повторив свою магію та наблизив "россонері" до півфіналу Ліги чемпіонів