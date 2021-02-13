Керівництво італійського Мілана готове розпочати перемовини щодо придбання півзахисника Браїма Діаса. Зараз він виступає на Сан-Сіро на правах оренди з мадридського Реала.

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Боси міланців готові до перемовин із Реалом. Орендна угода між клубами не передбачала опцію викупу, але тепер Мілан прагне оформити повноцінний перехід Браїма. Раніше хавбек входив у довгострокові плани керманича "вершкових" Зінедіна Зідана, і той не збирався відпускати його з Мадрида на постійній основі.

У нинішньому сезоні Браїм Діас провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

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