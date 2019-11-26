Мілан може продати Пйонтека у січні заради підписання Ібрагімовіча

Керівництво Мілана на зимове трансферне вікно готує масштабні зміни в атакувальній лінії.

Одним з ключових питань зимової трансферної кампанії "россонері" стане позиція центрфорварда, інформує Calciomercato.

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Мілан розглядає варіант з продажем Кшиштофа Пйонтека, який суттєво зменшив свою результативність у поточному сезоні (лише 3 голи у 13 матчах). "Россонері" сподіваються підсилити атаку Златаном Ібрагімовічем, і в такому разі саме поляку доведеться поступитися місцем у основі. До того ж, гроші за екс-гравця Дженоа допоможуть міланцям вирішити частину проблем з фінансовим фейр-плей.

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Нагадаємо, Ібрагімовіч виступав за Мілан з 2010 по 2012 рік, ставши одним з головних творців останнього чемпіонства клубу (сезон 2010/11).