Мілан може призначити екс-тренера запеклого ворога на місце Джампаоло

Керівництво Мілана розпочало пошуки фахівця, який може прийняти команду після імовірного звільнення Марко Джампаоло.

Серед головних претендентів на посаду тренера "россонері" є Лучано Спалетті, стверджує Tuttosport.

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Керівництво Мілана вкрай розчароване поточними результатами команди і може наважитися на звільнення Джампаоло. Раніше повідомлялося, що 52-річний італієць отримав три матчі на виправлення ситуації. Якщо ж поточний керманич не зможе впоратися із завданням, то Мілан готовий запросити саме Лучано Спалетті, який влітку втратив місце на чолі запеклого ворога "россонері" – Інтера.

Нагадаємо, поточний доробок Джампаоло і його команди в чемпіонаті Італії – шість очок в чотирьох матчах (12 позиція).

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