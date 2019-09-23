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Мілан може призначити екс-тренера запеклого ворога на місце Джампаоло

21:50 448 Читать на русском
Мілан може призначити екс-тренера запеклого ворога на місце Джампаоло
Марко Джампаоло / Твіттер Мілана

Керівництво Мілана розпочало пошуки фахівця, який може прийняти команду після імовірного звільнення Марко Джампаоло.

 
Марсело Брозовіч 50’
Ромелу Лукаку 78’
50’ Марсело Брозовіч
78’ Ромелу Лукаку

Серед головних претендентів на посаду тренера "россонері" є Лучано Спалетті, стверджує Tuttosport.

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Керівництво Мілана вкрай розчароване поточними результатами команди і може наважитися на звільнення Джампаоло. Раніше повідомлялося, що 52-річний італієць отримав три матчі на виправлення ситуації. Якщо ж поточний керманич не зможе впоратися із завданням, то Мілан готовий запросити саме Лучано Спалетті, який влітку втратив місце на чолі запеклого ворога "россонері" – Інтера.

Нагадаємо, поточний доробок Джампаоло і його команди в чемпіонаті Італії – шість очок в чотирьох матчах (12 позиція).

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Марко Джампаоло Марко Джампаоло Мілан - Інтер Мілан Мілан Італія Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті
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