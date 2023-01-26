Португалець несподівано втратив місце незамінного гравця у схемах Манчестер Сіті, але не планує просто змиритися із роллю резервіста. Допомогти Канселу готовий Мілан, стверджує The Sun.

Мілан близький до завершення трансферу лідера Роми

За інформацією джерела, чинні чемпіони Італії можуть зробити спробу підписати 28-річного універсала, якщо той надумає покинути Манчестер. До такого Канселу схиляє становище у команді, яке сильно змінилося. Подейкують, що португалець конфліктує з наставником "містян" Хосепом Гвардіолою.

До слова, у нинішньому сезоні Жоау Канселу провів за Манчестер Сіті 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 5 результативних передач. Якщо до ЧС-2022 місце португальця в основі команди не обговорювалося, то після Мундіалю його ігровий час значно скоротився.

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