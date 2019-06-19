Мілан може попрощатись з Доннаруммою для підписання Ловрена та Крамаріча

В таборі Мілана затіяли кадрову революцію.

Боси Мілана готові пожертвувати своїм голкіпером Джанлуїджі Доннаруммою задля підписання двох віце-чемпіонів світу, повідомляє Sport Mediaset.

Мілан візьме участь у Лізі Європи через завантаженість суду в Лозанні, – ЗМІ

На радари "россонері" потрапили хорватський захисник Ліверпуля Деян Ловрен та форвард Хоффенхайма Андрей Крамаріч.

Ці трансфери залежатимуть від того, чи дозволять міланцям виступати у Лізі Європи. Нагадаємо, італійський гранд можуть виключити з єврокубків через порушення фінансового фейр-плей.

За інформацією ЗМІ, в послугах Доннарумми зацікавлені одразу кілька європейськх грандів, серед яких ПСЖ та Манчестер Юнайтед.

Миколенко як частина оновлення Мілана: легенда клубу та італійські ЗМІ дали свою оцінку потенційного трансферу