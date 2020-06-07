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Мілан може підписати таланта Бенфіки

14:43 92 Читать на русском
Мілан може підписати таланта Бенфіки
Томас Араужо / ФК Бенфіка

Юний оборонець лісабонської Бенфіки Томас Араужо потрапив до сфери зацікавлень італійського Мілана.

"Россонері" націлились на 18-річного центрбека португальського гранда, повідомляє Calciomercato.

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На літо Мілан запланував підсилення лінії оборони та готовий підписати Араужо. Скаути міланців упродовж кількох місяців стежили за оборонцем, який ще навіть не встиг дебютувати на професіональному рівні. Зате в активі Араужо майже чотири десятки поєдинків за збірну Португалії різних вікових категорій. Контракт таланта з Бенфікою чинний до літа 2021 року.

У нинішньому сезоні Томас Араужо провів 2 матчі за Бенфіку U-19 в Юнацькій лізі УЄФА.

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Теги
Італія Трансфери Томас Араужо Томас Араужо Трансфери Чемпіонату Італії Бенфіка U-19 Бенфіка U-19 Мілан Мілан Бенфіка Бенфіка Трансфери Мілана
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