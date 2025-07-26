Зірка Реал Сосьєдада Такефуса Кубо може переїхати в Серію А.

Мілан серйозно зацікавився вінгером Реал Сосьєдада Такефусою Кубо, повідомляє Fichajes.

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24-річний японець може покинути команду після відходу легендарного тренера басків Іманоля Альгуасіля. "Россонері" розглядають Кубо у ролі потенційного лідера атаки команди Массіміліано Аллегрі. Мілану доведеться заплатити щонайменше 40 мільйонів євро, щоб отримати зіркового футболіста.

Нагадаємо, що Кубо у 2022 році перейшов у Реал Сосьєдад з мадридського Реала за 6,5 мільйонів євро.

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