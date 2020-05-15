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Мілан може перехопити Фойта в Барселони

06:30 59 Читать на русском
Мілан може перехопити Фойта в Барселони
Хуан Фойт / AFP

Італійський Мілан зацікавився оборонцем лондонського Тоттенхема Хуаном Фойтом.

Аргентинський центрбек може продовжити кар'єру в Серії А, стверджує Tribal Football.

Барселона проявляє інтерес до захисника Тоттенхема, – Mirror

Фойт не входить у плани тренерського штабу "шпор" та готується покинути Тоттенхем у найближче трансферне вікно. Агент 22-річного аргентинця уже заявив, що його клієнт не має майбутнього в лондонському клубі. Після Барселони інтерес до Фойта проявив і Мілан. "Россонері" влітку планують оновити центр оборони.

У нинішньому сезоні латиноамериканець зіграв лише 7 поєдинків у всіх турнірах, у яких результативними діями не відзначився.

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