Фінансові потужності Мілана вийдуть на абсолютно новий рівень, якщо клуб отримає очікуваного власника.

У разі успішного завершення угоди з Elliott Management (нинішні власники) бахрейнський інвестиційний фонд Investcorp готовий виділити на трансфери 300 млн доларів, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Упродовж останніх сезонів Мілан не міг давати щедрі зарплати лідерам, а про гучні придбання навіть не йшлося. Втім, прихід нових інвесторів суттєво змінить ситуацію. Джерело вже розкриває потенційні цілі "россонері" на ринку – Нкунку (РБ Лейпциг), Аллє (Аякс), Дзаньйоло (Рома) і Чуамені (Монако).

Додамо, що навіть з нинішнім складом Мілан очолює турнірну таблицю Серії А і досі продовжує боротьбу в Кубку Італії.

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