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Мілан може орендувати екс-гравця Динамо Велозу

11:53 2 Читать на русском
Мілан може орендувати екс-гравця Динамо Велозу
Мігель Велозу / фото із соцмереж

Колишній півзахисник Динамо, який нині виступає за Дженоа, Мігель Велозу може перейти в Мілан.

Португальський хавбек Мігель Велозу, який всього два місяці тому підписав контракт з Дженоа, може перейти в Мілан, повідомляє RaiSport.

За інформацією видання, у складі "россо-нері" екс-динамівець повинен замінити травмованого Лукаса Білью.

Мілан близький до підписання Мурієля

Відзначається, що ігрові якості Велозу високо цінує генеральний директор Мілана Леонардо Араужо. Посприяти переходу може зацікавленість генуезців у запрошенні гравця "червоно-чорних" Андреа Бертолаччі.

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