Мілан може орендувати екс-гравця Динамо Велозу

Англія — 29 груд 3185
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Ліверпуль – Арсенал: чемпіонська гра команди Клоппа, феєрія Фірміно та Новий рік на вершині з суттєвим відривом
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Ліверпуль – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ – як це булоАнглія — 29 груд 871
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Форвард Німа Аліуї – головна трансферна ціль Динамо, – Le360 SportУкраїна — 29 груд 3209
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Шальке готовий відпустити Коноплянку – українець може покинути клуб у січніНімеччина — 29 груд 3008
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Зінченко – серед найгірших гравців Манчестер Сіті у першій половині сезону 2018/19 – конкуренти українця теж не вражаютьАнглія — 29 груд 2537
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