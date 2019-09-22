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Мілан може незабаром звільнити Джампаоло – тренер отримав три матчі для покращення результатів

15:03 132 Читать на русском
Мілан може незабаром звільнити Джампаоло – тренер отримав три матчі для покращення результатів
Марко Джампаоло / Твіттер Мілана

Слабка гра і посередні результати Мілана змусили керівництво клубу задуматись над зміною головного тренера.

Марко Джампаоло опинився під загрозою звільнення після поразки у міланському дербі, інформує Tuttosport.

Тренер Мілана Джампаоло назвав ключовий момент, який призвів до поразки у дербі проти Інтера

Італійський фахівець отримав три матчі на виправлення ситуації. Якщо керманич "россонері" за цей термін не зможе переконати керівників клубу у своїй профпридатності, то йому шукатимуть заміну. У перших чотирьох турах Мілан набрав лише шість очок і посідає місце у середині турнірної таблиці. У найближчих трьох іграх міланці зустрінуться з Торіно (виїзд), Фіорентиною (вдома) і Дженоа (виїзд).

Мілан – Інтер – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Джампаоло приєднався до Мілана лише цього літа, до цього він три роки працював із Сампдорією.

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Італія Марко Джампаоло Марко Джампаоло Мілан Мілан
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