Мілан може незабаром звільнити Джампаоло – тренер отримав три матчі для покращення результатів

Слабка гра і посередні результати Мілана змусили керівництво клубу задуматись над зміною головного тренера.

Марко Джампаоло опинився під загрозою звільнення після поразки у міланському дербі, інформує Tuttosport.

Тренер Мілана Джампаоло назвав ключовий момент, який призвів до поразки у дербі проти Інтера

Італійський фахівець отримав три матчі на виправлення ситуації. Якщо керманич "россонері" за цей термін не зможе переконати керівників клубу у своїй профпридатності, то йому шукатимуть заміну. У перших чотирьох турах Мілан набрав лише шість очок і посідає місце у середині турнірної таблиці. У найближчих трьох іграх міланці зустрінуться з Торіно (виїзд), Фіорентиною (вдома) і Дженоа (виїзд).

Мілан – Інтер – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Джампаоло приєднався до Мілана лише цього літа, до цього він три роки працював із Сампдорією.