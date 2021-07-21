Мілан звернув увагу на одну із зірок УПЛ, але трансфер може не відбутись.

"Россонері" вже кілька місяців стежать за Тете, але поки не виходили на Шахтар з офіційною пропозицією.

Мілан оцінює шанси купити гравця Шахтаря на проблемну позицію

Щоправда, як інформує Pianeta Milan, потенційному трансферу може перешкодити те, що Мілан має лише одну квоту на купівлю гравця без паспорту країни ЄС. Зазначається, що пріоритетним варіантом підсилення для італійців є форвард Сантоса Кайо Жорже.

Нагадаємо, Тете перебрався в Україну взимку 2019 року за 15 мільйонів євро. Відтоді бразилець зіграв за "гірників" 80 матчів, у яких забив 21 м'яч та віддав 13 результативних передач.

Шахтар готує прорив у жіночому футболі: тренер – екс-хавбек Зорі, нестримна бомбардирка і розгром 16:0