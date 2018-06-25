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Мілан може бути дискваліфікований з єврокубків на два сезони

24 червня 14:40 951 Читать на русском
Мілан може бути дискваліфікований з єврокубків на два сезони
Гравці Мілана / фото: Twitter ESPN

УЄФА може прийняти дуже жорстке рішення щодо Мілана через порушення фінансового fair-play, інформує La Gazzetta dello Sport.

25 червня, у понеділок, УЄФА може оголосити про рішення виключити "россонері" з єврокубків на два сезони. Мілан матиме право на апеляцію. Остаточне рішення у цій справі, найімовірніше, стане відоме 10 липня.

Раніше була інформація, що Мілан, найімовірніше, буде виключений лише з Ліги Європи 2018/19 та отримає штраф від УЄФА.

Таким чином, від Італії в груповому етапі Ліги Європи виступатиме Аталанта, а у кваліфікації – Фіорентина.

Нагадаємо, китайський власник Мілана Йонхонг Лі був визнаний банкрутом на батьківщині. Бізнесмен намагається знайти нових інвесторів для клубу, однак в УЄФА на спроби керівництва "россонері" врятувати ситуацію не зважають.

У перше трансферне вікно Йонхонг Лі витратив на новачків понад 230 млн євро, які не змогли зайняти місце хоча б у топ-4 Серії А.

Теги
Головне Італія Ліга Європи УЄФА Фінансовий fair-play Мілан Мілан
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