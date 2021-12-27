"Це не буде звичайною грою, навіть якщо протистояння з братом було важчим. Я радий за Мілан, гадаю, що вони можуть боротися за Скудетто до кінця. Я тішусь і своїм особистим фанатам, вони завжди залишаться в моєму серці. Я впевнений, що вони хочуть знати результат Беневенто щотижня.

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Мої гравці завжди знають, що робити. Вони знають, коли час страждати, а коли ми повинні атакувати. Ми заслужили повагу всіх інших команд, але ще не вижили. Я впевнений, що такі команди, як Торіно та Дженоа, незабаром повернуться на правильний шлях", – наводить слова Індзагі Football Italia.

Нагадаємо, Піппо віддав Мілану 11 років кар'єри гравця, але тренерський досвід з "россонері" у сезоні 2014/15 виявився невдалим.

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