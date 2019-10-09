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Мілан міг опуститись до Серії B, але зараз ми на шляху до вершин в Італії та Європі, – Газідіс

17:58 254 Читать на русском
Мілан міг опуститись до Серії B, але зараз ми на шляху до вершин в Італії та Європі, – Газідіс
Іван Газідіс / AFP

Генеральний директор Мілана Іван Газідіс поділився перспективами розвитку клубу в найближчому майбутньому.

"Хотів би подякувати Джампаоло і його штабу, це було непросте рішення. Воно було прийняте спільними зусиллями, ми поставили інтереси Мілана на перше місце. Розуміємо наших уболівальників та їхній розпач. Клуб перебуває в біді, але ми працюємо, щоб все виправити.

Мілан призначив Піолі головним тренером

Ми успадкували клуб, який ризикував стати банкрутом і опуститись в Серію B, як Парма і Фіорентина. Були борги, через які ми пропустили єврокубки. Ми зіштовхнулися із труднощами, з цим не можна посперечатися.

Ми хочемо повернути Мілан на вершину в Італії та Європі. Ми продовжуємо робити свою справу, наш клуб амбітний – це видно хоча б по тому, що хочемо побудувати стадіон з інвестиціями в 1,2 млрд євро. Це створить додаткові канали доходів і допоможе купити нових футболістів", – цитує Газідіса Football Italia.

Додамо, що Мілан звільнив Марко Джампаоло та призначив на посаду головного тренера Стефано Піолі. Варто зазначити, що "россонері" посідають 13 місце після 7 турів.

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Мілан Мілан Італія Марко Джампаоло Марко Джампаоло Стефано Піолі Стефано Піолі Іван Газідіс
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