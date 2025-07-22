Первіс Еступіньян переходить в Мілан, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Повідомляється, що усна угода між двома клубами була укладена. Власник "чайок" Тоні Блум схвалив цей перехід.

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Брайтон отримає за 27-річного гравця 17 млн євро + бонус у розмірі 2 млн євро. Мілан вже підготував Еступіньяну довгостроковий контракт – клуб бачить його новим лівим захисником на тривалий термін.

Нагадаємо, що раніше Мілан відпустив в Аль-Хіляль багаторічного лідера Тео Ернандеса. "Россонері" розглядали на цю позицію 28-річного Олександра Зінченка, але в підсумку вирішили зупинитися на більш молодій кандидатурі. Еступіньян молодший за Зінченка лише на 1 рік.

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