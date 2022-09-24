Майк Меньян, Тео Ернандес, Сандро Тоналі і Сімон К'яер зазнали травм у своїх національних командах, інформує La Gazzetta dello Sport.

Барселона страждає через "епідемію збірних" – для чергової втрати вистачило 40 секунд

Найгірша ситуація з голкіпером, який у збірній Франції пошкодив гомілку і вилетів орієнтовно на місяць. Меньян пропустить низку важливих матчів Мілана, серед яких поєдинок з Ювентусом і дві дуелі проти Челсі в ЛЧ. Тео Ернандес також покинув розташування французів, але його розтягнення привідного м'яза ще потребує детальнішого обстеження. У Тоналі і К'яера все не так критично – вони навряд зіграють останній тур Ліги націй за свої збірні, проте є шанси відновитися до найближчого матчу Мілана (1 жовтня проти Емполі).

Нагадаємо, наразі "россонері" йдуть на п'ятій сходинці Серії А, а в Лізі чемпіонів очолюють свою групу з 4 очками після 2 турів.

Англія достроково вилетіла з еліти Ліги націй, зазнавши поразки від Італії – "три леви" досі не виграли жодного матчу