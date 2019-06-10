Мілан зазнав шалених збитків за останні 5 років, – CdS

Мілан за останні 5 років зазнав величезних фінансових збитків.

Мілан за останні 5 років втратив 413 млн євро, повідомляє Corriere dello Sport. Цього року збитки "россонері" станом на 30 червня складуть 100 млн євро.

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Наразі клуб очікує рішення щодо апеляції клубу проти штрафів від УЄФА за порушення фінансового фейр-плей.

За останні роки Мілан вже змінив двох власників. Спочатку Сільвіо Берлусконі продав клуб китайському бізнесмену Йонгхонгу Лі, але той не впорався з управлінням, і у 2018 році "россонері" перейшли в руки Elliott Management.

У сезоні 2018/19 команда посіла 5 сходинку в турнірній таблиці Серії А та змушена задовольнитись участю у груповому етапі ЛІги Європи.

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