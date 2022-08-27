У суботу, 27 серпня, зіграли ще два поєдинки Серії А 2022/23. Звіт про матчі Мілан – Болонья і Спеція – Сассуоло читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 3 тур

Мілан – Болонья – 2:0

Голи: Леау, 21, Жиру, 58

Спеція – Сассуоло – 2:2

Голи: Бастоні, 30, Нзола, 45+2 (пен) – Фраттезі, 27, Пінамонті, 50

Вилучення: Екдаль, 81 (Спеція)

Чинний чемпіон – Мілан – приймав Болонью, яка набрала після двох турів лише один бал. "Россонері" вже втратили очки з Аталантою, тому у плани підопічних Піолі явно не входила друга поспіль осічка.

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В середині першого тайму Мілан відкрив рахунок. Де Кеталаре класно відібрав м'яч у центрі поля, протягнув до чужого штрафного і віддав на Леау. Португалець перехитрив Скорупскі, пробивши у ближній кут. Кіпер чекав удару в дальній і впав на інший бік, чим скористався Леау.

Ще в першому таймі підопічні Піолі неодноразово могли зміцнити свою перевагу, але сейви Скорупскі та власна неточність не дозволили. За грою "россонері" повністю переважали суперників – класно діяв новачок Де Кетеларе, який кілька разів пошив опонентів у дурні. Втім, першим тайм завершився мінімальною перевагою Мілана в рахунку.

По перерві Олів'є Жиру таки пробив Скорупскі. Леау подав, а француз з льоту в дотик поклав м'яч у дальній кут. Розкішний гол чемпіона світу став останнім у матчі. 2:0 – Мілан набрав 7 очок (стільки ж у Роми, Лаціо і Торіно) і очолив турнірну таблицю. У Болоньї 1 бал.

Спеція і Сассуоло набрали на старті сезону по 3 пункти і з'ясовували сильнішого в очному протистоянні. Віктор Коваленко залишився в запасі, але й без нього було весело. В середині першого тайму команди обмінялися голами – на влучний удар Фраттезі у Спеції ефектно відповів Бастоні. Перед свистком на перерву господарі вийшли вперед завдяки реалізованому пенальті.

На старті другого тайму Пінамонті зрівняв рахунок. Коваленко з'явився на полі на 58-й хвилині, але голів після виходу українця вже не було. Спеція ще й догравала вдесятьох після вилучення Екдаля. Сассуоло пішов в атаку і мав кілька хороших моментів, але Коваленко і Ко встояли. 2:2 – Сассуоло та Спеція набрали по 4 очки.