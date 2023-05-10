Мілан та Інтер з'ясовують сильнішого у першому півфіналі Ліги чемпіонів 2022/23. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Мілан – Інтер стартує о 22:00 за київським часом на стадіоні Сан-Сіро. Це третя дуель міланських грандів у Лізі чемпіонів. Попередні дві трапилися ще в епоху Андрія Шевченка, який регулярно засмучував головного суперника "россонері". Тоді Мілан двічі пройшов Інтер – безумовно, фанати "нерадзуррі" жадають реваншу.

Мілан – Інтер: де дивитись півфінальний матч Ліги чемпіонів

У чемпіонаті Італії команди посідають 4 та 5 місця відповідно. Мілан наразі перебуває поза зоною ЛЧ, тому потенційна невдача у півфіналі може поставити хрест на мріях команди Піолі зіграти у Лізі чемпіонів восени.

Рафаел Леау, який травмувався у матчі Серії А проти Лаціо, не встиг відновитися. Лідер Мілана не потрапив навіть до заявки.

Де дивитися поєдинок 1/2 ЛЧ? Онлайн-трансляція матчу Мілан – Інтер доступна на MEGOGO (за наявності відповідної підписки). "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію півфінальної дуелі Ліги чемпіонів.

Стартові склади:

Мілан: Меньян – Калабрія, К'яер, Томорі, Ернандес – Круніч, Тоналі – Салемакерс, Беннасер Діас – Жиру.

Запасні: Міранте, Нава, Балло-Туре, Чау, Ребіч, Калюлю, Оріджі, Мессіас, Побега, Габбіа, де Кетеларе.

Інтер: Онана – Дарміан, Ачербі, Бастоні – Дюмфріс, Барелла, Мхітарян, Чалханоглу, Дімарко – Джеко, Лаутаро Мартінес.

Запасні: Хандановіч, Кордац, Гальярдіні, де Врей, Госенс, Корреа, Лукаку, Белланова, Асллані, Д'Амброзіо, Дзанотті, Брозовіч.