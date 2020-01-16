Мілан і Рома обговорюють обмін атакувальними хавбеками

Мілан в умовах обмежених фінансових можливостей шукає альтернативні варіанти для здійснення трансферів.

"Россонері" націлилися на вінгера Роми Дженгіза Ундера, інформує Sky Sport Italia.

Мілан близький до підписання Ольмо, – ЗМІ

Столичний клуб не поспішав домовлятися з міланцями, тому був запропонований альтернативний варіант – обмін на Сусо. Іспанець втратив місце в основі Мілана після приходу Стефано Піолі, і клуб готовий відмовитися від послуг одного з лідерів попередніх сезонів. Ундер також не може похвалитися стабільною ігровою практикою – лише один гол у восьми матчах Серії А.

Нагадаємо, після 19 турів "вовки" посідають п'яту сходинку чемпіонату, маючи у своєму активі 35 очок. У Мілана – на десять пунктів менше і десяте місце.

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