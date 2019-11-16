Мілан і Монако поборються за таланта Греміо

Атакувальний півзахисник бразильського Греміо Жан П'єр потрапив до сфери зацікавлень італійського Мілана та французького Монако.

Талант "мушкетерів" взимку може перебратися до Європи. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

Пйонтек може повернутися в Дженоа взимку, – GdS

Інтерес до П'єра проявляють відразу два кризові гранди – Мілан і Монако. Перехід повинен відбутися у січні. Проте, наразі невідомо, хто з клубів є фаворитом у боротьбі за 21-річного бразильця.

У сезоні-2019 Жан П'єр провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. Орієнтовна вартість хавбека – 10 млн євро.

#Milan e #Monaco stanno seguendo il fantasista brasiliano #JeanPyerre del #Gremio. A gennaio il classe 1998 punta a sbarcare in Europa: primi contatti già avviati. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 15, 2019

Джампаоло не мав жодних шансів у Мілані, або Як Мальдіні вбиває клуб свого серця