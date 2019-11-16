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Мілан і Монако поборються за таланта Греміо

14:17 108 Читать на русском
Мілан і Монако поборються за таланта Греміо
Жан П'єр / Греміо

Атакувальний півзахисник бразильського Греміо Жан П'єр потрапив до сфери зацікавлень італійського Мілана та французького Монако.

Талант "мушкетерів" взимку може перебратися до Європи. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

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Інтерес до П'єра проявляють відразу два кризові гранди – Мілан і Монако. Перехід повинен відбутися у січні. Проте, наразі невідомо, хто з клубів є фаворитом у боротьбі за 21-річного бразильця.

У сезоні-2019 Жан П'єр провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. Орієнтовна вартість хавбека – 10 млн євро.

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