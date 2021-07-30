Гранди італійської Серії А досі не домовилися про переїзд нападника Йосіпа Ілічіча з Бергамо на Сан-Сіро.

Керівництво "россонері" та боси бергамасків мають різні позиції щодо фінансової складової переходу, повідомляє Calciomercato.

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Мілан прагне взяти Ілічіча в оренду з обов'язковим викупом словенця наступного літа за 3 млн євро. Натомість Аталанта воліє отримати за форварда 8 млн євро. У столиці моди ці вимоги "Богині" вважають завищеними. Пришвидшити трансфер може позиція самого балканця, якщо він заявить бажання продовжити кар'єру саме в Мілані.

До слова, в сезоні 2020/21 Йосіп Ілічіч провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 11 результативних передач. Керманич Аталанти Джан П'єро Гасперіні хоче продати нападника через особистий конфлікт.

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