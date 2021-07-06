"Россонері" зацікавилися пропозицією бергамасків про обмін, стверджує Tuttosport.

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Аталанта запропонувала Мілану нападника Ілічіча. Словенець має конфлікт із алленаторе "Богині" Джан П'єро Гасперіні. У подальші плани керманича команди скандальний балканець не входить.

Натомість Аталанта прагне отримати взамін хавбека Томмазо Побега. 18-річний талант у минулому сезоні зарекомендував себе в Спеції, де виступав на правах оренди. Контракт юніора з "россонері" чинний до літа 2025-го.

До слова, в сезоні 2020/21 Йосіп Ілічіч провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 11 результативних передач. Тим часом Томмазо Побега зіграв 20 поєдинків у Серії А, в яких оформив 6 голів і 3 асисти.

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