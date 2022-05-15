Цього сезону швед втратив статус ключового футболіста Мілана, більшу частину часу проводячи в лазареті. Це не влаштовує Златана, який вже публічно зізнався, що має сумніви щодо продовження кар'єри.

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Водночас директор Мілана Паоло Мальдіні заявив, що клуб готовий запропонувати 39-річному форварду новий контракт. Вирішувати має сам Ібра. Також готовий продовжити співпрацю Стефано Піолі. Наставник "россонері" перед матчем проти Аталанти висловив надію, що Златан продовжить виступати за його команду.

"Останній матч для Ібрагімовіча на Сан-Сіро? Я не знаю, сподіваюся, що ні. Він – чемпіон, я дуже шаную його. У нього достатньо розуму, щоб ухвалити правильне рішення щодо свого майбутнього", – сказав Піолі на передматчевій прес-конференції.

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