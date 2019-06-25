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Мілан хоче поборотися за Фекіра

25 червня 22:43 220 Читать на русском
Мілан хоче поборотися за Фекіра
Набіль Фекір / Reuters

Хавбек Ліона Набіль Фекір може переїхати в чемпіонат Італії.

Мілан зробив запит в Ліон щодо трансферу півзахисника, інформує France football.

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Контракт Фекіра з "ткачами" закінчується через рік, тому французи не будуть вимагати занадто велику суму за свого лідера. Минулого літа Ліон просив за гравця 70 мільйонів євро, зараз його трансфер оцінюється в 35-40 мільйонів євро.

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У сезоні Ліги 1 Набіль Фекір провів 29 матчів, забив 9 голів і зробив 7 результативних передач.

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Теги
Трансфери Італія Ліон Ліон Набіль Фекір Набіль Фекір Мілан Мілан
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